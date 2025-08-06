Gana'da askeri helikopter düştü: İki bakan hayatını kaybetti

Gana'da helikopter faciası..

Ulusal basında yer alan haberlerde, yolcu taşıyan bir askeri helikopterin Ashanti'ye bağlı Adansi Brofoyedu bölgesinde düştüğü belirtildi.

RADARDAN KAYBOLDU

Gana Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, başkent Akra'dan Obuasi kentine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin radardan kaybolduğu bildirildi.

Açıklamada, askeri helikopterde 3 kişilik mürettebat ve 5 yolcunun bulunduğu kaydedildi. Helikopterde bulunan 8 kişi arasında bakanlar, bir cumhurbaşkanlığı personeli ve güvenlik detayları bulunuyordu.

2 BAKAN DAHİL 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Helikopterle birlikte uçan 8 kişilik heyet arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Samuel Sarpong ile üç mürettebat da kurtarılamadı.

Acil müdahale ekipleri hızla olay yerine ulaşırken, olumsuz hava koşulları ve enkazın durumu nedeniyle kurtarma çalışmaları oldukça zorluydu. Bölge Valisi Frank Amoakohene, katıldığı bir etkinlikten ayrılarak kazanın yaşandığı yere intikal etti.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ghana Silahlı Kuvvetleri, kazadan kısa süre sonra yaptığı açıklamada helikopterin kalkış sonrası radarda görünmediğini ve enkazda arama kurtarma operasyonlarının sürdüğünü duyurdu.

Şu an için kazanın nedeni bilinmiyor, yetkililer resmi açıklama yapmadı.