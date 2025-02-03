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İHA

Filistin toprakları, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail tarafından başlatılan şiddet sarmalıyla adeta kanla yıkandı.

Kanlı saldırılarına her gün bir yenisini ekleyen İsrail askerleri, çocukları, gençleri, kadınları, yaşlıları ayırt etmeden tüm masumları öldürdü.

Evler yıkıldı, sokaklar cesetlerle doldu. Hiçbir sivilin güvende olduğu bir an dahi olmadı. İsrail’in saldırıları sadece bedenleri değil, umutları da yok etti.

ENKAZLARIN ARASINDA CESET ARANIYOR

Ateşkes ilan edilse de, Gazze halkı için acı dinmedi.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşması sonrası Gazze hükümeti ve sivil halk, İsrail'in çekildiği bölgelerdeki yerleşim yerine göç ederek enkaza dönüşen kentlerde yakınlarının cesetlerini aramaya başladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, arama çalışmalarının ardından bulunan ceset sayılarıyla ölü sayısının arttığını duyurdu.

CAN KAYBI 61 BİNİ AŞTI

Yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 47 bin 487 kişinin cenazesinin hastanelere ulaştırıldığı, 14 bin 222 kişinin cenazesinin ise enkaz altında kaybolduğu belirtildi.

Kaybolanlarla birlikte can kaybı sayısı 61 bin 709'a ulaşırken, yaralı sayısının ise 111 bin 588'e yükseldiği kaydedildi.

ÖLENLERİN 214'Ü YENİ DOĞAN BEBEKLER

Gazze'deki saldırılarda binlerce çocuğun katledildiği belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 214'ü yeni doğan olmak üzere 17 bin 881 çocuğun yer aldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde öldürülen sağlık çalışanı sayısının ise bin 155 olduğu, 205 gazeteci ve 194 sivil savunma personelinin hayatını kaybettiği açıklandı.

2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Gazze'de en az 2 milyon kişinin yerinden edildiği ifade edilen açıklamada, bazı Filistinlilerin ise zor şartlarda en az 25 kez yerinden edildiği bildirildi.

İsrail ordusunun ayrıca Gazze'de 6 binden fazla Filistinliyi kaçırdığı, bunların işkenceye maruz kaldığı ve onlarca kişinin İsrail hapishanelerinde öldüğü aktarıldı.