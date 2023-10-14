Gazze sınırında askerleri ziyaret eden Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısın İsrail ordusunun Gazze'ye yapacağı kara harekatı öncesi Başbakan Binyamin Netanyahu, sınırda operasyona hazırlanan askerleri ziyaret etti. Netanyahu'nun bir askere "Bir sonraki aşamaya hazır mısın" sorusu dikkat çekti.

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ensonhaber.com

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerleriyle bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, İsrail'in güneyinde Hamas'ın saldırılarından en kötü etkilenen Be'eri ve Kfar Azza yerleşim yerlerindeki İsrail askeriyle görüştü.

Netanyahu'dan askere: Bir sonraki adıma hazır mısınız?

Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın yerleşim yerlerinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkililerinden bilgi aldı.

Netanyahu bir askere "Bir sonraki adıma hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor" ifadelerini kullandı.



Netanyahu'nun bu hamlesi, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana sınıra yaptığı ilk ziyaret oldu.