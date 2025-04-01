Gazze'de 10 günde 322 çocuk öldürüldü

DHA

Katliamcı İsrail ordusu, Filistin topraklarını işgal etmeyi sürdürüyor.

Müslüman alemi Ramazan Bayramı'nı coşku ve sevgiyle karşılarken, Filistinliler İsrail saldırıları altında buruk bir bayram sevinci yaşıyor.

İsrail ordusu ise, bayram demeden, kadın, erkek, yaşlı çocuk dinlemeden tüm sivilleri katletmeyi sürdürüyor....

Saldırıların yanı sıra Filistinliler, şehre yardım girişinin yasaklanması nedeniyle de açlık ve susuzlukla boğuşuyor.

ÇOCUK ÖLÜMLERİ ARTMAYA DEVAM EDEBİLİR

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yoğun ve ayrım gözetmeksizin yapılan bombalamaların yanı sıra Gazze'ye insani yardımların tamamen durdurulmuş olmasının, çocuklar başta olmak üzere sivilleri riske soktuğu belirtilerek, temel ihtiyaçların sağlanmaması halinde çocuk ölümlerinin artacağı uyarısında bulunuldu.

10 GÜNDE 322 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozmasının ardından ‘yoğun bombardıman ve kara operasyonu’ nedeniyle 10 günde 322 çocuğun hayatını kaybettiği ve 609 çocuğun da yaralandığı aktarıldı.