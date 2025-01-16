Gazze'de ateşkes sonrası Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür

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İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşma sağlandı.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırıların ardından geldi.

Konuya ilişkin Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Hamas'ın sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"İSRAİL HİÇBİR HEDEFİNE ULAŞAMADI"

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım savaşında hiçbir hedefine ulaşamadığını belirten Hayye, Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni yeniden inşa edebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana pek çok hedefe ulaşmaya çalıştığını, bunların bir kısmını açıkladığını, bir kısmını da gizlediğini ifade eden Hayye, İsrail'in direnişi sona erdirmeyi, Hamas'ı ortadan kaldırmayı, esirleri askeri güçle geri almayı ve bölgenin çehresini değiştirmeyi hedeflediğini açıkça dile getirdiğini söyledi.

"İSRAİL'İN GİZLİ HEDEFİ GAZZE ŞERİDİ'Nİ YOK ETMEK"

İsrail'in gizli hedefinin Filistin davasını tasfiye etmek, Gazze Şeridi'ni yok etmek, halkından intikam almak ve onları yerlerinden etmek, halkın özgürlük iradesini ortadan kaldırmak, umudun tüm anlamlarını yok etmek ve 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonunun etkilerini sona erdirmek olduğunu dile getiren Hayye, ancak İsrail'in Filistin halkının kararlılığı ve topraklarına olan bağlılığıyla karşı karşıya kaldığını ve dolayısıyla gizli veya ilan edilmiş hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını aktardı.

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İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük yıkıma ilişkin ise Hayye, "Öncelikle Allah'ın yardımıyla, sonra da kardeşlerimizin, sevdiklerimizin ve destekçilerimizin yardımıyla Gazze'yi yeniden inşa edebiliriz" diye konuştu.

Hayye, Gazze’de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye ile Güney Afrika, Cezayir, Rusya ve Çin'e teşekkür etti.