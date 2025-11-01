Gazze'de bilanço artıyor: Ateşkes ilanından bu yana can kaybı 226'ya yükseldi

- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ateşkese rağmen devam ediyor ve can kaybı artıyor.
- Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes sonrası 226 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
- İsrail saldırıları başlangıcından bu yana toplam 68 bin 858 kişi öldü, 170 bin 664 kişi yaralandı.
Gazze'de acı tablo...
Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkes yürürlüğe girdi. İsrail, ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarına devam ediyor.
SON 48 SAATTE 5 CAN KAYBI
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise 17 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
TOPLAM CAN KAYBI 68 BİN 858
Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 226'ya, yaralı sayısı 594'e ulaştı.
Kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 193 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Böylece İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 858'e, yaralı sayısı ise 170 bin 664'e yükseldi.