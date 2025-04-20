Gazze'de can kaybı 51 bin 201'e yükseldi

AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor...

Son gerçekleştirilen saldırılar sonrası Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 44 CAN KAYBI

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 44 ölü ve 145 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1827 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 828 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 51 BİN 201

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 201'e yaralıların sayısının da 116 bin 826'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.