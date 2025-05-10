Gazze'de can kaybı 52 bin 810'a yükseldi

İHA

Gazze'de soykırım son bulmuyor...

Açlık, ve susuzlukla mücadele eden Gazzeliler, bir yandan yıkılan binaların arasında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

SON 24 SAATTE 124 KİŞİ DAHA YARALANDI

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivil can kaybı da artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 can kaybının kayıtlara geçtiği, 124 kişinin de yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 52 BİN 810'A YÜKSELDİ

İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 701'e, yaralı sayısının 7 bin 432'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 52 bin 810'a, yaralı sayısının 119 bin 473'e ulaştığı kaydedildi.