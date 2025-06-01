Gazze'de can kaybı 54 bin 418'e yükseldi

İHA

Gazze'de soykırım son bulmuyor...

Bölgede yaşayan masum siviller zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken katil İsrail ordusu, katliam yapmaya devam ediyor.

Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde can kaybı sayısı her geçen gün artıyor.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ PAYLAŞILDI

Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı.

Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 37 cansız bedenin ve 136 yaralının getirildiği, cenazelerden 5'inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu aktarıldı.

CAN KAYBI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise, 4 bin 149 Filistinlinin öldürüldüğünü, 12 bin 149 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 54 bin 418'e, yaralı sayısının da 124 bin 190'a yükseldiğini bildirdi.



YARDIM ALMAYA GİDEN SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRIDA 31 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, Gazze'deki Hükümet Ofisi tarafından bugün erken saatlerde yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki El Mevasi Mülteci Kampı'nda insani yardım almaya giden sivillere düzenlediği silahlı saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Hükümet Ofisi yaptığı yeni açıklamada, saldırıdaki can kaybının 31 olduğunu bildirdi.