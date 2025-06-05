Gazze'de can kaybı 54 bin 677'ye yükseldi

AA

Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde katliam yapmaya devam ediyor...

Bölgede yaşayan halk, kıtlık ve zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ederken, İsrail ise saldırılarına son vermiyor.

SON 24 SAATTE 189 KİŞİ DAHA YARALANDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 70 ölü ve 189 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 402 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 13 bin 489 kişinin de yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI SAYISI 54 BİN 677'YE ÇIKTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 677'ye, yaralıların sayısının da 125 bin 530'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.