Gazze'de can kaybı 59 bin 106'ya çıktı

İsrail, Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor...

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda binlerce insan hayatını kaybetti.

İsrail'in ablukaya aldığı Gazze'de can kaybı da her geçen gün artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 77 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 77 ölü ve 376 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 8 bin 268 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 30 bin 470 kişinin yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 59 BİNİ AŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 59 bin 106'ya, yaralıların sayısının 142 bin 511'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.İ

İSRAİL, SÖZDE YARDIM DAĞITIM NOKTALARINI DA HEDEF ALIYOR

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1026'ya, yaralıların sayısı da 6 bin 563'e ulaştı.