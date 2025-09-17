Gazze'de can kaybı 65 bin 62'ye yükseldi

Gazze'de yaşanan insani dram, yürekleri burkmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

CAN KAYBI 65 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 98 ölü ve 385 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 62'ye, yaralıların sayısının 165 bin 697'ye yükseldiği bildirildi.

ATEŞKES BOZULDUĞUNDAN BERİ 12 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 511 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 53 bin 656 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 504'ü, yaralananların sayısının da 18 bin 381'i aştığı ifade edildi.

AÇLIK NEDENİYLE ÖLÜMLER ARTIYOR

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 31'i çocuk 154 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC, Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.