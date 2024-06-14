Gazze'de çocuklar eğitim hakkından mahrum Gazze'deki on binlerce öğrenci, 7 Ekim 2023 yılından bu yana okula gidemiyor.

AA

Gazze'de binlerce çocuk hayatını kaybetti, binlerce ise yaralandı.

8 aydır İsrail'in saldırıları nedeniyle kabusu yaşayan Gazzeli çocuklar, eğitim haklarından da mahrum kaldı.

6 Kasım 2023'ten bu yana hiçbir Gazzeli öğrenci okula gidemezken, çatışmalar olmasaydı 14 Haziran Cuma günü Gazze'de de okullar tatile girecekti.

Saldırılar en çok çocukları vurdu

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun (PCBS) 2023 yılı son istatistiklerine göre, Filistin toplumunun neredeyse yarısını, nüfusun yaklaşık yüzde 44'ü ile çocuklar oluşturuyor. Bu oran Batı Şeria'da yüzde 41, Gazze Şeridi'nde yüzde 47...

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 37 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin yüzde 44'ü ise çocuk...

Bu da İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde her saat yaklaşık 4 çocuğu öldürdüğü anlamına geliyor. Filistin Eğitim Bakanlığı, şehit olan çocukların çoğunun ilkokul ve anaokulu öğrencileri olduğunu duyurmuştu.

625 bin öğrenci vardı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 2018 verilerine göre Gazze'de 737 okul eğitim veriyordu. Saldırılardan hemen önceyse Gazze'de 625 binden fazla öğrenci ve 22 bin 500'den fazla öğretmen bulunuyordu.

Birleşmiş Milletler (BM), en az 5 bin 479 öğrenci, 261 öğretmen ve 95 üniversite profesörünün ekim ayından bu yana Gazze'de öldürüldüğünü belgeledi. Ayrıca yine en az 7 bin 819 öğrenci ve 756 öğretmenin yaralandığı tespit edildi.

BM'nin ocak ayındaki açıklamasına göre Gazze'deki eğitim altyapısının yüzde 75'i zarar gördü. Zira okul binalarının çoğu ya yıkıldı ya da ağır hasar görerek hizmet dışı kaldı. Hasarlı olarak ayakta kalanlarsa yerinden edilmiş Filistinliler için barınak olarak kullanılıyor.

Eğitimden mahrum kalanların arasında 88 bin üniversite öğrencisi de yer alıyor. Gazze'deki 12 üniversitenin hepsi İsrail saldırılarda hedef oldu. Dünyanın dört bir yanından üniversite öğrencilerinin Filistin'e desteği ise sürüyor.

İsrail'in saldırıları devam ederken Gazze'deki öğrencilerin ne zaman okula dönecekleri belirsiz. Hasar gören tüm okul binalarının onarılması muhtemelen aylar hatta yıllar alacak. BM'nin tahminlerine göre, Gazze'deki okulların yüzde 70'ten fazlasının yeniden inşa edilmesi gerekecek.

Gazze'deki çocuklarsa Deyr el-Balah kentindeki çadır kampında kısıtlı imkanlarla eğitim almaya çalışıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)