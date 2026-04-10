Aydın'da cam silerken 5. kattan düşen kadın can verdi

Aydın'da müşterisinin 5. kattaki evinde cam silerken pencereden beton zemine düşen kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi'nde Dilek Turan, 5 katlı apartmanın en üst katındaki daireye temizliğe geldi.
Gün içerisindeki işlerini tamamlayan kadın, son olarak cam silmek için pencereye çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Turan, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.
Kadının düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan 45 yaşındaki kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)