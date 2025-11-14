Gazze'de Filistinlilerin kaldığı çadırları su bastı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail’in iki yıldır devam eden saldırıları, Gazze’deki konutların neredeyse tamamını yaşanamaz hâle getirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre bölgede 282 binden fazla ev, yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

2,3 MİLYON FİLİSTİNLİ ÇADIRLARDA YAŞAM MÜCADELESİNDE

Evlerini kaybeden yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin büyük bölümü, derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Sürekli yer değiştirmek zorunda kalan aileler, açlık, hastalık ve yoksunlukla mücadele ediyor.

SOĞUK VE YAĞMUR, ÇADIR YAŞAMINI DAHA DA ZORLAŞTIRDI

Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla Gazze’de şartlar ağırlaştı. Bu sabah etkili olan yağmur nedeniyle çok sayıda çadır sular altında kaldı.

Saldırılar sırasında defalarca yerinden edilen ve eşyalarının büyük kısmını kaybeden Filistinlilerin, yanlarında kalan birkaç eşyası da yağmur nedeniyle ıslandı.

ÇOCUKLAR YALINAYAK, AİLELER PERİŞAN

Giyecek kıyafet bulmakta zorlanan çocukların birçoğunun yalınayak dolaştığı görüntülere yansıdı. Çadırlarda kalan aileler, kış şartları ağırlaştıkça yaşadıkları çaresizliği daha fazla hissediyor.

"BU SULARLA SABAHLADIK"

Yağmur sonrası çadırını gösteren Filistinli bir baba, gece boyunca içeri dolan su nedeniyle uykularından uyandıklarını anlattı:

“Bu su bizi uykumuzdan etti. Sabah olduğunda hâlâ bu suların içindeydik.”

Durumu dünyaya duyurmaya çalışan baba, İslam dünyasına seslenerek şu ifadeleri kullandı:

Şu yastığa bakın, çocuk bunun üstünde uyuyordu. Niye bize merhamet göstermiyorsunuz? Çocuklarınız böyle bir yerde uyansa razı olur musunuz?



Nereye gidelim? Beni uykumdan su uyandırdı. Şu çocuğa bakın… Neden böyle olduk? Ey Araplar, ey Müslümanlar?

Uzmanlar, İsrail saldırıları nedeniyle evlerinden edilen ve çadırlarda yaşamaya mahkûm edilen Filistinlilerin kış aylarıyla birlikte çok daha zor koşullarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuyor.