İHA

Geçtiğimiz ekim ayından bu yana, katliam ve bombardımanların aralıksız devam ettiği Gazze’de günlük yaşam zorlu şartlar altında da olsa devam ediyor.

Hain saldırılarda hayatını kaybeden ve simge haline gelen küçük Rim’in dedesi Ebu Dia'nın yeğeni Samir ve nişanlısı Majdolin, saldırılara rağmen dünya evine girdi.

SADE BİR DÜĞÜN DÜZENLENDİ

Geçtiğimiz yıl 7 Ekim tarihinde başlayan hain saldırılar öncesi nişanlanan Samir ve Majdolin çifti, zorlu şartlar ve ağır saldırılar altında bir türlü evlenememişti.

Durumdan haberdar olan Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, çiftin çeyiz ihtiyaçlarını karşılayarak sade ve anlamlı bir merasimle düğünlerini gerçekleştirdi.

Yapılan sade düğünle Samir ve Majdolin çifti, Gazze’de umudun devam ettiği mesajını tüm dünyaya duyurdu.

"BU GÜZEL İŞE ÖNCÜLÜK EDENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yapılan düğünün umutları yeşerttiğini belirten Rim’in dedesi Ebu Dia, “Evlilik peygamberlerin bir sünnetidir. Bu güzel işe öncülük edenlere teşekkür ederiz ve kıymetli yeğenim Samir’in, iffet sahibi Majdolin ile olan evliliğini kutluyoruz. Allah ikinizi de mübarek kılsın, üzerinize bereket ihsan etsin. Bu evliliğin hayırlı bir evlilik olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz” dedi.

"BU ÇİFT GAZZE’DE UMUDUN DEVAM ETTİĞİ MESAJINI DÜNYAYA DUYURDU"

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut ise şunları söyledi: