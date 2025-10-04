Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bini aştı

Gazze'den yaşanan felaket başka bir boyuta taşındı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü bölgede ölümler artıyor.

SON 24 SAATTE 66 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 66 can kaybı kayıtlara geçti, 265 kişi ise yaralandı.

Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 720 kişinin daha saldırılarda yaşamını yitirdiği belirlendi.

TOPLAM CAN KAYBI 67 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 486'ya, yaralananların sayısı ise 57 bin 389'a yükseldi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 67 bin 74'e, yaralı sayısı 169 bin 430'a ulaştı.

YARDIM BÖLGELERİ HEDEF ALINIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucu ise 6 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı.

Böylece sözde yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 603'e, yaralananların sayısı 19 bin 94'e yükseldi.