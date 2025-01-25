Gazze'de ikinci esir takası bugün

Haber Merkezi

Gazze'de 19 Ocak 2025 tarihinde İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmanın yankıları sürüyor.

Anlaşmanın ilk aşamasında, 33 İsrailli esire karşılık 1.900'den fazla Filistinli tutuklunun serbest bırakılması planlanmıştı.

İlk gün, Hamas üç İsrailli esiri serbest bırakırken, İsrail de 90 Filistinli tutukluyu tahliye etmişti.

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI

Bugün ise esir takasının ikinci turu gerçekleştirilecek. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, serbest bırakılacak dört İsrailli kadın askerin isimlerini açıkladı.

Askeri geçmişi olan esirlerin ismi ise şöyle, "Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy."

Bu esirlere karşılık olarak İsrail'in 200 Filistinli tutukluyu serbest bırakması bekleniyor.

ESİRLERİ KIZILHAÇ TESLİM ALACAK

Esir takasının, taraflar arasında belirlenen sınır kapılarında, genellikle uluslararası arabulucuların ve Kızılhaç gibi insani yardım kuruluşlarının gözetiminde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu süreçte, esirlerin sağlık kontrolleri yapılarak ailelerine teslim edilmeleri sağlanacak.

Ateşkes anlaşması her biri 6 hafta sürecek üç aşamadan oluşuyor.

42 günlük ilk aşamada İsrailli 33 rehine serbest bırakılacak.33 rehine arasında kadınlar, çocuklar, 50 yaşın üzerindeki erkekler, hastalar ve yaralılar yer alıyor.

Hamas'ın elinde halen 94 rehine olduğu belirtiliyor.

İLK AŞAMA 42 GÜN SÜRECEK

Anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün sürmesi ve bu süre zarfında esir takasının belirli aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

İlerleyen aşamalarda, taraflar arasında yeni müzakerelerin yapılması ve sürecin seyrine göre ek adımların atılması planlanıyor.

ATEŞKESİN AŞAMALARI

Ateşkesin devreye girmesiyle birlikte İsrail, Gazze'de hava kuvvetlerini gözlem faaliyetlerini askıya alarak bölgenin üzerindeki tüm uçuşları bitirecek.

Anlaşmanın 42 günlük ilk aşamasında İsrail hava kuvvetleri, esirlerin serbest bırakıldığı günlerde 12 saat, diğer günlerde ise 10 saat süreyle Gazze üzerindeki faaliyetlerini donduracak.

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk gün esir takasının, 16.00'dan (TSİ 17.00) sonra gerçekleşmesi planlanıyor.

Times of Israel'in haberinde, serbest bırakılacak 3 esirin Kızılhaç'a teslim edileceği, daha sonra İsrail'e nakledileceği, esirlerin İsrail askeri sağlık ekibi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın, 6 hastaneye İsrailli esirleri kabul etmek için hazırlanma talimatı verdiği öğrenildi.

İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından 90 civarında Filistinli esir de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.

ESİR TAKASI

İsrail hükümetinin bakanlar kurulu toplantısı sonrasında yayınladığı karara göre, anlaşma kapsamında 33 İsrailli esire karşılık 1167'si 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan Gazze sakini Filistinli olmak üzere 1900'den fazla Filistinlinin serbest kalması planlanıyor. Anlaşma kapsamında, İsrail’in Filistinli bazı esirlerin sınır dışı edilmesini şart koştuğu da belirtiliyor.

Öte yandan İsrail, 7 Ekim'den bu yana gözaltında tuttuğu 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları da serbest bırakacak.

İsrail bırakılan her bir İsrailli esir için 30 Filistinli esir, her bir asker ya da güvenlik gücü için ise 50 Filistinliyi serbest bırakacak.

Anlaşmanın ilk gününde 3, 7. gününde 4, bundan sonraki her hafta üç İsrailli esirin serbest kalması son haftadaysa 14 İsrailli esirin bırakılması öngörülüyor.

Ateşkesin ilk aşamasının 16. gününde, 2. aşama müzakereleri için taraflar bir araya gelecek. İsrail'de başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere üst düzey isimlerden gelen açıklamalar, 42 günlük birinci aşamanın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını sürdürebileceği endişesine yol açıyor.

İSRAİL 22 OCAK'TA NETZARİM'DEN ÇEKİLECEK

Anlaşmaya göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyi arasındaki Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktalarını 22 Ocak'ta sökecek ve koridordan çekilecek.

Anlaşmanın 7. gününde, toplam 7 İsrailli esirin serbest bırakılmasının ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başlayacak ve kuzey Gazze sakinleri evlerine dönebilecek.

İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan tamamen çekilmesi ise anlaşma uygulamaya girdikten 50 gün sonra yani ikinci aşamada gerçekleşecek.