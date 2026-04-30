Gazze’de işgal hattı genişliyor: İsrail ordusu “Sarı Hat” ötesine ilerliyor

Gazze Şeridi’nde ateşkes sonrası oluşturulan “Sarı Hat” çevresindeki askeri hareketlilik yeniden tırmanıyor. İsrail ordusunun, yardım kuruluşlarıyla paylaşılan haritalara göre kontrol alanını genişlettiği ve Filistinlilerin yaşam alanını giderek daha dar bir bölgeye sıkıştırdığı iddia ediliyor.

SARI HAT'IN ÖTESİNE GEÇEN İLERLEME

Ekim 2025’teki ateşkes sonrası belirlenen “Sarı Hat”, İsrail ordusunun çekildiği sınır olarak tanımlanmıştı. Ancak son gelişmeler, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin bu hattın da ötesine geçerek yeni alanlar kontrol altına aldığını gösteriyor.

"TURUNCU HAT" İLE YENİ FİİLİ SINIR

Sosyal medyaya yansıyan haritalarda, “Turuncu Hat” olarak adlandırılan yeni bir askeri sınırın oluşturulduğu görülüyor.

Bu hat, Sarı Hat’ın daha içeride yer alması nedeniyle İsrail’in ilerlemesinin devam ettiğine işaret ediyor.

GAZZE'DE DARALAN YAŞAM ALANI

Yeni askeri düzenlemelere göre, Gazze Şeridi’nin önemli bir bölümü kontrol altına alınırken, sivillerin hareket edebileceği alanın kıyı şeridi ile askeri hatlar arasına sıkıştığı belirtiliyor.

Bölgenin adeta dar bir koridora dönüştüğü ifade ediliyor.

İSRAİL "İNSANİ YARDIM"I BAHANE ETTİ

İsrail tarafı, yeni düzenlemelerin insani yardım akışını kolaylaştırmak için yapıldığını savunsa da yardım kuruluşlarının hareketlerinin askeri koordinasyona bağlanması eleştirilere neden oluyor.

Bu durumun sahadaki siviller açısından belirsizlik yarattığı ifade ediliyor.

GAZZE'NİN YÜZDE 64'Ü İSRAİL KONTROLÜNE GEÇİYOR

Kudüs Uygulamalı Araştırma Enstitüsü (ARIJ) Direktörü Tad Isaac, mevcut durumda Gazze’nin yüzde 64’ünün kontrol altında olduğunu belirterek, sivil nüfusun çok küçük bir alana sıkıştırıldığını söyledi.

Isaac, bölgedeki yaşam koşullarının giderek sürdürülemez hale geldiğini vurguladı.

GÖÇ VE YERİNDEN EDİLME ENDİŞESİ

Bölgedeki gelişmeler, Filistinlilerin Gazze’den zorla çıkarılabileceğine dair endişeleri artırıyor.

İsrail’de bazı yetkililerin geçmişte yaptığı “bölgeyi terk edin” çağrıları da bu tartışmaları daha da güçlendiriyor.

GÜVENLİK VE İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Gazze Şeridi’nde ateşkesin ardından bile devam eden askeri hareketlilik, sivil kayıplar ve yerinden edilmelerle birlikte insani krizin daha da derinleştiği bir tablo ortaya koyuyor.

Uluslararası kamuoyunda ise gelişmeler yakından takip ediliyor.