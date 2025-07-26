Gazze'de planlı kıtlık: İsrail, açlığı savaş silahı olarak kullanmaya devam ediyor

Gazze'deki katliamlarını sürdüren İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye gıda yardımlarının girişlerine izin verilmiyor.

İsrail'in saldırıları altında hayatta kalmaya çalışan Gazze'deki Filistinliler, aynı zamanda açlık ile de büyük bir mücadele vermek zorunda kalıyor.

GAZZE'DE ACI TABLO

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’de açlık krizi her geçen gün derinleşirken, Filistin Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 122’ye ulaştığını duyurdu.

Bunlarıdan 83'ünün ise çocuk olduğu açıklandı.

YEMEĞE ERİŞİMLERİNE İZİN VERİLMİYOR

Bölgeden paylaşılan yürek parçalayan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkat çekiyor.

Filistinlilerin yemeğe erişimine izin vermeyen İsrailli askerler, binden fazla yardım tırındaki gıda, içme suyu ve tıbbi malzemenin Gazze Şeridi’ne girişine izin vermeyerek, haftalarca Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’nda güneş altında bekleterek çürümeye terk etti.

Ayrıca İsrailli askerler daha sonrasında, binden fazla yardım tırındaki gıda, içme suyu ve tıbbi malzemeyi imha ettiklerini de itiraf etti.

"BAZI YARDIM MALZEMELERİNİ DE YAKTIK"

Öte yandan İsrailli subay, İsrail devlet televizyonu KAN'a konuştu.

İsrailli subay, “Her şeyi toprağa gömdük. Bazı yardım malzemelerini de yaktık" diyerek olayı doğruladı.

Subay, “Hala güneş altında bekleyen binlerce yardım malzemesi paketi var. Gazze’ye sokulmazlarsa onları da imha edeceğiz” ifadesinde bulundu.

GAZZE ŞERİDİ'NDE SIKI ABLUKA SÜRÜYOR

Gazze'deki acı tabloya ilişkin bir değerlendirme de Dünya Gıda Programı'ndan geldi.

Yapılan açıklamada, Gazze’de yaşayan her üç kişiden birinin günlerdir hiçbir şey yemediği ve kıtlığın yayılma riski taşıdığı ifade edildi.

YARDIM TIRLARI SINIRDA YIĞILDI

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Hamas’la yapılmış ateşkes ve esir takası anlaşmalarını uygulamaktan kaçınırken, aynı tarihten itibaren Gazze’ye girişe hazır bekleyen yüzlerce yardım tırı da sınırda yığılmış durumda bekliyor.