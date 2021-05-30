Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hedef alınan kanalizasyon tesislerinin zarar görmesi nedeniyle kirli su denize aktı.

Gazze Şeridi’ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs’ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti.

Gazze Şeridi'nde halk normal hayatına dönmeye çalışırken, Gazze Belediyesi ise saldırıların verdiği zararı incelemeye devam ediyor.

KANALİZASYON TESİSLERİ KİRLİ SUYU DENİZE SIZDIRMAYA BAŞLADI

Saldırılarda elektrik ve su tesisleri zarar görürken, kanalizasyon tesisleri ise kirli suyu denize sızdırmaya başladı. Bölge sakinleri durumdan şikayetçi olurken, Gazze Belediyesi halkın kentteki plajlarda yüzmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Gazze'de saldırılarda zarar gören kanalizasyon tesislerindeki kirli su denize akıtılıyor VİDEO

"ZARAR GÖREN TESİS, YENİDEN İNŞA EDİLENE KADAR DEVAM EDECEK"

Gazze sakinlerinden Abdul Rahman Juha yaptığı açıklamada, “Son dönemde yaşanan İsrail saldırıları ile yollar ve altyapı hedef alındı. Kanalizasyon suyundan kurtulmanın tek yolu denize akıtmaktır. Denizdeki kirlilik seviyesi arttı. Yaz mevsimine giriyoruz, siviller sıcak havadan kurtulmak için denize geliyor. Bu durum altyapıyı yeniden inşa edene kadar devam edecek” dedi.

"TURİSTLERİN EN ÇOK GELDİĞİ BU BÖLGEDE DENİZ SUYU PİS OLDU"

Gazze’de cankurtaran olarak görev yapan Muhammed Ebu Sbitan ise, “İsrail saldırılarında kentin bütün altyapısı çöktü. Elektrikte de kesintiler yaşanırken plajlarda da problem çıktı. Kanalizasyon suyu denize aktı. Turistlerin en çok geldiği bu bölgede deniz suyu pis oldu. Artık buraya hiç kimse gelmiyor” ifadelerini kullandı.