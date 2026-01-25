Gazze’de toplam can kaybı 71 bin 657’ye yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ateşkese rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

ATEŞKESTEN BU YANA 321 KİŞİ DAHA YARALANDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 3 kişinin cansız bedeninin ve 8 yaralının getirildiği bildirildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 484, enkaz altından çıkarılanların sayısının 713, yaralı sayısının da bin 321 olduğu aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 657'YE YÜKSELDİ

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 71 bin 657’ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca toplam yaralı sayısının da 171 bin 399’a ulaştığı aktarıldı.