Gazze'de yağışlı hava, hayatı zorlaştırıyor Etkili olan yağmur nedeniyle Gazze çamur ve suyla kaplandı. Filistinlilerin zorlu şartlardaki mücadelesi görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor.

Kuşatmaya alınan bölgenin İsrail ordusunun bombardımanına uğraması, krizi daha da derinleştiriyor.

Tüm bunlara bir de olumsuz hava şartları eklenince Filistinlilerin hayatı daha da zorlaşıyor.

Gazze'de olumsuz hava şartları etkili oldu

Gazze Şeridi'nde etkili olan olumsuz hava şartları, hayatı daha da güç hale getirdi.

Refah kentindeki yerinden edilen Filistinliler ve gazeteciler, bölgede etkili olan sert rüzgar, sağanak yağış ve su baskınları ile mücadele ediyor.

Çadırlarda yaşayanlar, yağışlı hava nedeniyle çamurla kaplanan bölgede zor günlerden geçiyor.