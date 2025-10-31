Gazze'de yeni kriz: Bankalar açıldı ama para yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze’deki ateşkes, İsrail saldırılarının yarattığı yıkımı hafifletse de bölgede nakit para sıkıntısı günlük hayatı felç etmeye devam ediyor.

Bankalar, iki yıllık savaşta evler, okullar ve kurumlarla birlikte büyük ölçüde hasar görmelerinin ardından ateşkesten altı gün sonra, 16 Ekim’de yeniden kapılarını açtı.

BANKALARDA PARA YOK

Filistin Bankası’nın önünde bekleyen altı çocuk babası 61 yaşındaki Wael Ebu Fares, “Bankada para yok, likidite yok. Sadece evrak işleri yapıp çıkıyoruz." dedi.

Gazze’de günlük alışverişlerin çoğu hala nakit gerektiriyor.

Ancak İsrail, 2023 Ekim’inde banknot transferlerini diğer mallarla birlikte bloke etmişti.

MAAŞLARINI ALMAK İSTEYENLERE FAHİŞ KOMİSYONLAR

Reuters'a konuşan ekonomist Muhammed Ebu Ceyyab, “Bankalar açık, klima çalışıyor ama çoğunlukla elektronik işlemler yapıyorlar. Ne nakit yatırabiliyorsunuz ne de çekebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İnsanlar maaşlarını bozdurmak için tüccarlara gidiyor. Onlar da yüzde 20’den yüzde 40’a varan komisyonlar alıyor.

ESKİMİŞ BANKNOTLAR VE GEÇİM MÜCADELESİ

Bazı Filistinliler için ise nakit kıtlığı, geçimlerini sağlamanın yeni bir yoluna dönüşmüş.

10 yaşındaki Manal el-Saidi, yıpranmış banknotları onararak evine biraz para götürüyor.

Kimi zaman yumurta ya da şeker gibi küçük alışverişler bile banka uygulamaları üzerinden yapılıyor ancak satıcılar bu işlemlerden ek ücret kesiyor.

TRUMP'IN PLANINDA NAKİT AKIŞI YOK

ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik barış planı, Gazze’ye nakit akışını gündeme almadı. Yeniden inşa ve güvenlik detaylarını da belirsiz bıraktı.

İsrail ordusunun Gazze’ye yardım girişini denetleyen birimi COGAT ise, banknotların ne zaman yeniden girişine izin verileceği konusunda yorum yapmadı.

Savaşta yakınlarını, işini ve evini kaybeden, birikimlerini tüketip eşyalarını gıda, çadır ya da ilaç almak için satan Gazzeliler için bu durum krizi daha da ağırlaştırıyor.

Bazı insanlar, ayakta kalmak için takas yöntemine dönmüş durumda.