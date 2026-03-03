Macron, Charles de Gaulle uçak gemisini Akdeniz’e gönderiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında askeri gerilimin arttığı Orta Doğu’daki durumu ele aldı.

"AKDENİZ'E DOĞRU YOLA ÇIKMALARI İÇİN EMİR VERDİM"

Gelişmeler karşısında Fransa’nın tutumuna dikkati çeken Macron, “Bu istikrarsız durum ve gelecek günlerin belirsizliği karşısında, Charles de Gaulle uçak gemisine, hava unsurlarına ve ona eşlik eden fırkateyne Akdeniz'e doğru yola çıkma emri verdim.” dedi.

Macron, Fransa'nın askeri hazırlık düzeyinin yükseltildiğini bildirerek, Languedoc fırkateyninin Kıbrıs kıyılarına sevk edildiğini, ilave hava savunma unsurlarının gönderildiğini ve son saatlerde Rafale savaş uçakları, hava savunma sistemleri ile havadan erken uyarı radarlarının devreye alındığını açıkladı.

Orta Doğu'daki tırmanmanın tehlikeli bir aşamaya girdiğini belirten Macron, hem bölgedeki Fransız askeri unsurlarının hem de Fransız vatandaşlarının korunmasının öncelikli hale geldiğini söyleyerek, alınan kararların sahadaki güvenlik riskleri doğrultusunda şekillendirildiğini ifade etti.

İKİ FRANSIZ ASKERİ NOKTASI ZARAR GÖRDÜ

Macron, sahadaki güvenlik riskinin fiilen ortaya çıktığını da belirterek, Fransa'nın çatışmanın ilk saatlerinden itibaren meşru müdafaa kapsamında bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü söyledi.

Macron, iki Fransız askeri noktasının sınırlı saldırılarda maddi zarar gördüğünü açıkladı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

TAHLİYELER BAŞLADI

Fransa vatandaşlarının bölgeden tahliyelerinin başladığını aktaran Macron, "Önceliğimiz en kırılgan durumda olan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkeye dönüşünü sağlamak. İlk iki uçuş bu gece Paris'e ulaşacak" ifadelerini kullandı.

DENİZ YOLLARI İÇİN KOALİSYON ARAYIŞI

Macron, deniz ticaret yollarındaki riske de dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'ndaki kapanmaya, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz üzerindeki baskıya işaret eden Macron, bu güzergahlarda güvenliği yeniden sağlamak amacıyla bir koalisyon oluşturulması için girişim başlattıklarını söyledi.

İran yönetimine yönelik sert ifadeler kullanan Macron, Tahran'ın nükleer programı, balistik kapasitesi ve bölgedeki silahlı gruplarla ilişkilerinin mevcut tabloyu ağırlaştırdığını söyledi. Buna rağmen çözüm için diplomatik yolu işaret eden Macron, kalıcı sonucun müzakere zeminine dönüşten geçtiğini ifade etti.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.