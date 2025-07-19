Gazze'li kadın: 5 gündür yemek yemiyorum, başım dönüyor

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda 60 bine yakın masum Filistinli hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı ve milyonlarcası da yerinden edildi.

Gazze'de soykırım ve abluka politikası sürdüren İsrail, kente yardım girişlerine izin vermiyor.

Evlerinden koparılan ve temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılan sivillerin durumu da her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Yerinden edilmiş binlerce kişiden biri olan Filistinli kadının sözleri de yürek burktu.

5 gündür yemek yemediğini dile getiren kadın, midesinin boş olduğunu ve açlıktan yürüyemediğini söylüyor.

"5 GÜNDÜR YEMEK YEMİYORUM, BAŞIM DÖNÜYOR"

Kadın ile muhabir arasında geçen acı dolu diyalog şöyle: