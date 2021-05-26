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- Gazze'deki berber, mesleğine enkaz üzerinde devam ediyor
Gazze'deki berber, mesleğine enkaz üzerinde devam ediyor
- AA
- 26.05.2021 - 09:01
- Güncelleme : 26.05.2021 - 09:39
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 33 yaşındaki Filistinli Haşim el-Caruşe'ye ait berber salonu da yıkıldı.
Caruşe, mesleğini salonunun enkazı üzerinde yapmayı sürdürüyor.
Muhabirlere açıklama yapan Caruşe, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda berber salonunun yıkıldığını ve bölgenin görünümünün tamamen değiştiğini söyledi.
3 KİŞİNİN GEÇİM KAYNAĞI YOK OLDU
İsrail'in sadece yerleşim alanlarını değil insanların geçimlerini sağladığı iş yerlerini de hedef aldığını kaydeden Caruşe, saldırılarda kendisine ait olan ve 11 yıldan beri çalıştırdığı salonunun yıkıldığını, yanında çalıştırdığı 3 kişinin de geçim kaynağının yok olduğunu belirtti.
Gazze'deki berber, mesleğine enkaz üzerinde devam ediyor VİDEO
TÜM DÜNYANIN DESTEĞİNİ DİLEDİ
Saldırılarda berber salonunun yıkılmasına rağmen pes etmediğini ve mesleğini salonunun enkazı üzerinde sürdürdüğünü belirten Caruşe, tüm dünyanın Gazze'deki Filistinlileri desteklemesini dilediğini aktardı.
ATEŞKES SAĞLANDI
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.
66'SI ÇOCUK, 254 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.