İşgalci İsrail'in saldırılarının ardından binaların zarar gördüğü Gazze'deki Filistinli berber, mesleğini salonuna ait enkazın üzerinde yapmaya çalışıyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 33 yaşındaki Filistinli Haşim el-Caruşe'ye ait berber salonu da yıkıldı.

Caruşe, mesleğini salonunun enkazı üzerinde yapmayı sürdürüyor.

Muhabirlere açıklama yapan Caruşe, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda berber salonunun yıkıldığını ve bölgenin görünümünün tamamen değiştiğini söyledi.

3 KİŞİNİN GEÇİM KAYNAĞI YOK OLDU

İsrail'in sadece yerleşim alanlarını değil insanların geçimlerini sağladığı iş yerlerini de hedef aldığını kaydeden Caruşe, saldırılarda kendisine ait olan ve 11 yıldan beri çalıştırdığı salonunun yıkıldığını, yanında çalıştırdığı 3 kişinin de geçim kaynağının yok olduğunu belirtti.

Gazze'deki berber, mesleğine enkaz üzerinde devam ediyor VİDEO



TÜM DÜNYANIN DESTEĞİNİ DİLEDİ

Saldırılarda berber salonunun yıkılmasına rağmen pes etmediğini ve mesleğini salonunun enkazı üzerinde sürdürdüğünü belirten Caruşe, tüm dünyanın Gazze'deki Filistinlileri desteklemesini dilediğini aktardı.

ATEŞKES SAĞLANDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

66'SI ÇOCUK, 254 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.