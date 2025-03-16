Gazze'deki çöp yığınları hayatı tehdit ediyor

AA
Gazze'de yaşayan Filistinliler, savaşın tüm ağırlığını hissediyor.
Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında yerlerinden edilen Filistinliler, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'na geri döndü.
ALTYAPI DEVRE DIŞI
Megazi Kampı'nda artan nüfus ve İsrail saldırıları nedeniyle altyapının tamamen devre dışı kalması sonucu kampta biriken çöpler, çeşitli hastalıklara yol açıyor.
ARAÇLAR YETERSİZ
Bölgede belediyelere bağlı araçların yetersizliği nedeniyle çöpler, sokaklarda ve yerleşim yerlerine yakın alanlarda birikiyor.
Bölge sakinleri, çöp ve enkaz yığınları arasında kullanılabilir eşyalar arıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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