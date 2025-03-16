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Gazze'deki çöp yığınları hayatı tehdit ediyor

Gazze'deki çöp yığınları hayatı tehdit ediyor İsraillerin saldırıları ile evleri yıkılan, ailelerini ve sevdiklerini kaybeden Gazzeliler; sağlık sorunları, açlık ve susuzlukla mücadele ederken şimdi de çöp yığınlarıyla baş etmek zorunda kalıyor.