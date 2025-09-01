Gazze'deki hükümet açıkladı: Bölgeye girmesi gereken yardımın yalnızca yüzde 15’i ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken Gazze'deki Filistin hükümeti, bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'ne yardım girişlerinin son durumuna ilişkin bilgi veren Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze’ye girmesi gereken yardımın yalnızca yüzde 15’inin ulaştığı kaydedildi.

"3 BİN YARDIM KAMYONUNDAN YALNIZCA 534'Ü GİRİŞ YAPTI"

Açıklamada, "Son beş günde Gazze Şeridi’ne girmesi planlanan 3 bin yardım kamyonundan yalnızca 534’ü giriş yaptı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in açlığı silah olarak kullanarak Filistin halkının kararlılığını kırmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in uyguladığı açlık ve güvenlik kaosu politikaları nedeniyle yardımların yağma ve hırsızlık riskiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

SON 35 GÜN İÇİNDE TOPLAM 3 BİN 188 YARDIM TIRI GİRİŞ YAPTI

Gazze Şeridi’ne son 35 gün içinde toplam 3 bin 188 yardım tırının giriş yaptığı, ancak bu süre zarfında kente ulaşması gereken 21 bin insani yardım tırının ise engellendiği kaydedildi.

