AA & Ensonhaber

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırılardan geriye kalan patlamamış mühimmatlar ve savaş kalıntıları, bölgedeki siviller için ölümcül bir tehdit olmaya devam ediyor. Aylarca süren bombardımanın ardından toprağa gömülü ya da enkaz altında kalan patlayıcılar, adeta birer saatli bomba gibi Gazze halkının can güvenliğini tehdit ediyor.

PATLAMAMIŞ MÜHİMMATLAR, HAYATLARI KARARTIYOR

19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail’in geride bıraktığı mühimmat, birçok Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden oluyor. Sağlık kaynakları, ateşkes sonrası farklı bölgelerde yaşanan patlamalar sonucu ölü ve yaralı sayısının her geçen gün arttığını bildiriyor.

Gazze'de Patlayıcı Maddeler Dairesi’nde görev yapan subay Bilal el-Mebhuh da bu savaş kalıntılarının son kurbanlarından biri oldu. Kuzeydeki Cibaliya’da patlamamış bir cismin infilak etmesi sonucu yüzüne ve vücuduna isabet eden şarapnel parçaları, Mebhuh’un görme yetisini tamamen kaybetmesine neden oldu.

GAZZE SOKAKLARINDA TEHLİKE KOL GEZİYOR

Mebhuh, her gün evlerden, sokaklardan ve tarım arazilerinden patlamamış mühimmat ihbarları aldıklarını ve bu cisimleri etkisiz hale getirmek için yetersiz ekipmanlarla çalıştıklarını belirtiyor. İsrail'in Gazze'ye özel koruyucu giysi ve müdahale ekipmanı girişini engellemesi nedeniyle bölgedeki uzmanlar, büyük risk altında görev yapıyor.

Öte yandan Gazze'deki polis yetkilileri, savaş kalıntılarının yarattığı tehlikenin boyutlarının çok daha büyük olduğunu vurguluyor. Polis Sözcüsü Muhammed ez-Zerka'ya göre, Gazze genelinde en az 30 bin patlayıcı savaş kalıntısı bulunuyor ve bu cisimler, eğitimli personel ve özel ekipman olmadan etkisiz hale getirilemiyor. Zerka, moloz kaldırma çalışmalarının önündeki engellerin ve teçhizat eksikliğinin büyük bir felakete yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

İSRAİL'İN SALDIRILARI 50 BİNE YAKIN CAN ALDI

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 577’ye, yaralı sayısının ise 112 bin 41’e ulaştığını duyurdu. Ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarını sürdürdüğünü belirten yetkililer, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Uzmanlar, Gazze’deki savaş kalıntılarının temizlenmesi için küresel ölçekte bir iş birliği gerektiğini ve gerekli önlemler alınmazsa sivil kayıpların artmaya devam edeceğini ifade ediyor.