Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki mevcut sağlık koşullarına ilişkin açıklama yaptı

İsrail'in, ablukası altında bulunan Gazze'de insani felaket devam ederken son açıklamalardan sonra ateşkese olan umut arttı.

Öte yandan bölgede bulunan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki sağlık koşullarına ilişkin bilgi verildi.

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KRİZİ AĞIRLAŞTI

Gazze Şeridi'nde ilaç ve tıbbi malzeme krizinin ağırlaşması nedeniyle sağlık ekiplerinin, felaket boyutunda zorluklarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

İsrail'in hastanelere acil tıbbi malzeme ulaştırılmasını engellemedeki ısrarının, hasta ve yaralıların sağlık durumlarını daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Bakanlık, ilgili tüm taraflara tıbbi ihtiyaçlara güvenli şekilde erişimin sağlanması ve sağlık hizmetlerinin çökmesinin önlenmesi için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in mart ayından bu yana sınır kapılarını neredeyse tamamen kapatarak, bölgeye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engellemesi sonucu sağlık alanında ciddi sıkıntılar yaşandığı uyarısında bulunmuştu.

SAĞLIK MERKEZLERİ HEDEF ALINIYOR

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 38 hastaneyi, 96 sağlık merkezini ve 197 ambulansı hedef aldı.