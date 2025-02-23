Gazze'den naaşı alınan esirin ailesinden 'hükümet temsilcisi' tepkisi

AA

Geçtiğimiz aylarda İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldı..

Bu kapsamda esir takasının yedincisi gerçekleştirilirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Esir takası anlaşması kapsamında naaşları teslim alınan Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas’ın ailesi, cenaze törenlerine bakanların ve hükümet yetkililerinin katılmasına karşı olduklarını duyurdu.

CENAZELERİ KIZILHAÇ EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

İsrail merkezli "Walla" haber sitesine göre Bibas ailesi, cenaze törenine herhangi bir hükümet temsilcisinin katılmasını istemedi, bu talebi de ilgililere iletti.

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", 20 Şubat'ta ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail'e gönderilmişti.

"ONLARLA BİRLİKTE 17 BİN 881 FİLİSTİNLİ ÇOCUĞU DA KATLETTİLER"

Hamas, Bibas ve Lifshitz ailelerine hitaben, şu açıklamada bulunmuştu:

Çocuklarınızın size canlı dönmesini tercih ederdik ancak ordunuzun ve hükümetinizin liderleri onları öldürmeyi seçti. Onlarla birlikte 17 bin 881 Filistinli çocuğu da katlettiler.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde de "Shiri Bibas'ın, Gazze'deki savaşın ilk haftalarında iki çocuğu Kfir ve Ariel ile öldürüldüğü tahmin ediliyor." ifadesine yer verilmişti.

İSRAİL ORDUSUNUN ONLARI ÖLDÜRDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

Gazze'deki Filistinli bir saha komutanı da daha önce yaptığı açıklamada, cenazeleri teslim edilen 4 İsrailli esirden biri olan Bibas'ın esir alındığında iki çocuğunun kendisine verildiğini, rahat ve güvenli bir yerde tutulduğunu ancak İsrail ordusunun onları öldürdüğünü söylemişti.