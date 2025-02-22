Gazze'de son esir takası: İsrailli esirler serbest bırakılıyor

Haber Merkezi

Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü katliam, 19 Şubat'ta imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşması ile son bulmuştu.

Taraflar arasında imzalanan anlaşmanın ilk aşamasının son esir takası, bugün gerçekleştiriliyor.

Hamas, 7'nci esir takası kapsamında üç yerine 6 İsrailli esiri serbest bıraktı.

Kızılhaç'a teslim edilecek rehinelerin isimleri şöyle: Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto.



KIZILHAÇ EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİLER

İlk olarak Shoham ve Mengisto, Refah'ta Kızılhaç'a teslim edildi.

Buna karşılık olarak İsrail de 602 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

İsrail basını, Hisham al-Sayed ve Avera Mengistu'nun 10 yıldan uzun bir süredir Gazze'de rehin tutulduğunu iddia etti.

22 ESİR TESLİM EDİLDİ

Yetkililer, bugün yapılması planlanan yedinci rehine takasının takvime uygun bir şekilde gerçekleşmesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Hamas, rehine takası kapsamında şu ana kadar 19'u sağ, 3'ü cenaze olmak üzere sağ 22 İsrailli rehineyi teslim etti.

CENAZE KRİZİ

Hamas, rehine ve mahkum takası anlaşması kapsamında önceki gün dört rehinenin cansız bedenini İsrail'e teslim etti.

İsrail ordusu, teslim edilen cenazelerden birinin Shiri Bibas'a ait olmadığını öne sürerek bunun ateşkes anlaşmasının "son derece ciddi bir ihlali" olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ihlal nedeniyle "Hamas'a bedel ödeteceğini" söyledi.

Hamas, iddialar üzerine İsrailli rehine Şiri Bibas'ın kalıntılarının, İsrail hava saldırısının Bibas'ın tutulduğu yeri vurmasının ardından enkazdan çıkarılan diğer insan kalıntılarıyla karışmış gibi göründüğünü belirtti.

Filistinli grup daha sonra Bibas'ın naaşını İsrail'e teslim etti. İsrail, Bibas'ın kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.