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- Gazzeli çocuklar savaşın izlerini silmeye çalışıyor
Gazzeli çocuklar savaşın izlerini silmeye çalışıyor
- İHA
- 29.05.2021 - 10:51
- Güncelleme : 29.05.2021 - 11:10
İsrail'in Filistin'e yaptığı alçakça saldırılar nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra, ailelerini ve evlerini kaybeden çocukların, psikolojik yıkımdan korunabilmeleri amacıyla bir etkinlik düzenlendi.
ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİK
Gazze Şeridi’nde yer alan el-Zahra kentinde belediye, el-Zahra Gençlik Forumu Vakfı ile birlikte İsrail’in saldırılarından sonra çocukların yaşadığı psikolojik krizin üstesinden gelebilmeleri için, palyaçolu etkinlik düzenledi.
Şehir stadyumunda 3 saatten fazla süren etkinlikte, Filistinli çocuklar şarkılar eşliğinde dans ederken, palyaçolarla oyun oynadı.
Gazzeli çocuklar savaşın izlerini silmeye çalışıyor VİDEO
66 ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucu 66’sı çocuk, 39’u kadın ve 17’si yaşlı olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybederken, bin 948 kişi de yaralanmıştı.