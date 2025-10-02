Gazzeli çocukların sahillerdeki umutlu bekleyişi sürüyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Küresel Sumud Filosu'nun Filistin halkına fayda sağlamadığını iddia etti lakin Gazze sahillerindeki çocukların heyecanlı bekleyişi öyle söylemiyor...

Gazze Şeridi’ndeki çocuklar ve kadınlar, İsrail’in müdahalesine rağmen Küresel Sumud Filosu’nun kıyıya ulaşması bekliyor.

Gazzeliler, filonun Gazze Şeridi kıyılarına ulaşmasının yıllardır devam eden İsrail ablukasını sona erdirecek olayların başlangıcı olacağı düşünüyor.

"BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sahilde bekleyen 16 yaşındaki Jihan Aliwa, heyecanla Küresel Sumud Filosu'nu beklediğini belirterek, filodaki aktivistlere hitaben, "Gözaltına alınmanıza rağmen sizi karşılamak için hala bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Aktivistlerin gözaltına alınmasına çok üzüldüğünü aktaran Aliwa, "Ben ve tüm çocuklar bu aktivistleri beklemeye devam edeceğiz çünkü bize ihtiyacımız olan birçok şeyi getirdiklerini ve bize yardım etmek istediklerini biliyoruz" dedi.

"BİZE GİYSİ VE YİYECEK GETİRECEKLER"

Sahilde bekleyen 11 yaşındaki Enas Hassan, "Bizi destekleyenlerin gözaltından serbest bırakılmasını ve onlarla tanışabilmemiz için bize gelmelerini umuyorum. Bize giysi ve yiyecek getirecekler" dedi.

"BABALARIMIZ ÖLDÜRÜLDÜ, EVLERİMİZ YIKILDI"

Babası İsrail ordusu tarafından öldürülen 13 yaşındaki İbrahim Al-Jadba, "Ablukayı kırmaya ve bize yardım etmeye çalışan Sumud Filosu'na teşekkür ederim. Bir savaşın içinde yaşıyoruz. Babalarımız öldürüldü, evlerimiz yıkıldı, yerimizden olduk ve açız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Aktivistlerin güvenle serbest bırakılmasını umuyorum" dedi.

Sahilde bekleyen 10 yaşındaki Nada Halas ise, aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunarak, "Aktivistlerin bize güvenle ulaşmalarını ve yiyecek, oyuncak, giysi ve battaniye getirmelerini umuyorum" dedi.

İsrail saldırıları sonucu zorla yerinden edilen Nayfa Mansour, "Sumud Filosu'nun Gazze Şeridi'ne ulaşmasını ve Gazze halkının çektiği acıları görmelerini umuyorum. İsrail ordusu neden bize yiyecek, bebek maması, yardım malzemesi ve çadır getiren aktivistleri alıkoyuyor? İsrail ordusu üç oğlumu öldürdü. Ben de kocam da hastayız. Özgürlük ve Sumud Filosu'nun gelip bize belki yardım ve ilaç getirmesini bekliyordum ama alıkoyuldular" dedi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUK"

Yerinden edilen bir başka Gazzeli Hani Tafesh, "Özgürlük ve Sumud Filosu'nu başlatan ve bizi destekleyip yıllardır devam eden ablukayı kırmak için Gazze'ye gelen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Filoyu dört gözle bekliyorduk ancak İsrail düşmanı onları gözaltına aldı, saldırdı ve Aşdod Limanı’na götürdü. Bu aktivistlere teşekkür ediyor ve kendilerine bu filonun Gazze Şeridi'ndeki İsrail ablukasını kırmak için yapılacak bir dizi girişimin başlangıcı olmasını umduğumuzu söylüyoruz" dedi.

"ONLARLA GURUR DUYUYORUZ"

Gazze Şeridi’nde filoyu bekleyen Amal Marwan, "Filistin halkını desteklemek için gelen Özgürlük ve Sumud Filosu'na teşekkür ediyorum. İsrail bombardımanı altında Gazze Şehri'nden güneye yerinden edildim ve tutuklanan aktivistlerin serbest bırakılmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Aktivistlere teşekkür eden Marwan, "Çocuklara yiyecek, hastalara ilaç getiren aktivistlere teşekkür ediyoruz. Filistin halkının bu ablukanın kırılmasını ve Gazze Şeridi'ne her şeyin girmesini istediğinin altını çiziyoruz. Tedaviye ihtiyacı olan çocuklar, hastalar, hamile kadınlar ve yaşlılar var. Sumud Filosu katılımcılarının serbest bırakılmasını ve onlarla burada Gazze'de buluşmayı umuyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

FİLOYA İSRAİL BASKINI

İsrail ordusu, insani yardım ulaştırmak amacıyla yaklaşık 500 aktivistle Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemilere dün akşam saatlerinde baskın düzenlemeye başlamış, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan yaklaşık 500 aktivist İsrail savaş gemisine bindirilerek Aşdod Limanı’na götürülmüştü.

İsrail ordusu, 44 gemiden oluşan filodaki teknelerden biri hariç diğerlerinin tamamının durdurulduğunu açıklamıştı.