7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını bahane ederek Gazze'ye saldıran İsrail'in zulmü sürüyor..

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda, başta kadın ve çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

Sivilleri hedef almaktan çekinmeyen İsrail, saldırıların 25. gününde bu kez mülteci kampını hedef aldı.

Saldırıda en az 100 kişinin öldüğü, 300 kişinin ise yaralandığını belirtilirken, Gazze'deki doktorlar İsrail'e olan tepkilerini dile getiriyor.

"Her taraf ölüm, katliam"

Saldırı sonrası çoğu yaralının getirildiği Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, TRT haber canlı yayınında son durumu aktardı.

Dünyaya seslenen Malhis, her tarafta ölüm ve katliam olduğunu vurgulayarak can kayıplarının bugün 9 bini geçeceğini söyledi.

"Dünyaya hakkımızı helal etmiyoruz"

Ayakta kalan sayılı hastanelerden olan Endonezya ve Şifa Hastanesi'nde de yakıtın biteceğini belirten Malhis, şehit olmayı beklediklerini ve dünyaya hakkını helal etmediğini belirtti:

"Her tarafta ölüm. Her yerde katliam. Zaten dünya seyrediyor. Zaten bu mülteci kampı çocuk, bebek ve kadın dolu. Bugünkü katliamdan sonra can kaybı 9 bini geçecek.



Yarın Şifa ve Endonezya Hastanesi’nde yakıt bitecek. Zaten hastanedeki yatak kapasitesinin yüzde 170’ten fazlasını aşmıştık.



Kuzeye hiç yardım gelmiyor. Hala pamuk kefen geliyor. Doğru dürüst ihtiyaç malzemesi gelmiyor. Kan hiç yok. Sağlık Bakanlığı çağrı yapıyor tüm sağlık çalışanlarına. 24 saat hizmet vermek zorundayız.



Zaten biz şehit olmayı bekliyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz dünyaya."