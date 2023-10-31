Gazzeli doktorun isyanı! 'Her yerde katliam, dünyaya hakkımızı helal etmiyoruz' İsrail, abluka altındaki Gazze'ye şiddetli saldırılarına devam ediyor. Son olarak mülteci kampını vuran ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüyor..

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ensonhaber.com

7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını bahane ederek Gazze'ye saldıran İsrail'in zulmü sürüyor..

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda, başta kadın ve çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

Sivilleri hedef almaktan çekinmeyen İsrail, saldırıların 25. gününde bu kez mülteci kampını hedef aldı.

Saldırıda en az 100 kişinin öldüğü, 300 kişinin ise yaralandığını belirtilirken, Gazze'deki doktorlar İsrail'e olan tepkilerini dile getiriyor.

"Her taraf ölüm, katliam"

Saldırı sonrası çoğu yaralının getirildiği Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, TRT haber canlı yayınında son durumu aktardı.

Dünyaya seslenen Malhis, her tarafta ölüm ve katliam olduğunu vurgulayarak can kayıplarının bugün 9 bini geçeceğini söyledi.

"Dünyaya hakkımızı helal etmiyoruz"

Ayakta kalan sayılı hastanelerden olan Endonezya ve Şifa Hastanesi'nde de yakıtın biteceğini belirten Malhis, şehit olmayı beklediklerini ve dünyaya hakkını helal etmediğini belirtti: