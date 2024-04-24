AA & Ensonhaber
İsrail saldırıları nedeniyle on binlerce ölümün yaşandığı Gazze Şeridi, şimdi de açlıkla mücadele diyor.
Tel Aviv'in ablukası altındaki bölgede yaşam mücadelesi veren Filistinliler, havadan yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.
Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırılar 201 gündür aralıksız devam ederken, havadan indirilen gıdalar görüntülendi.
Gazze'ye havadan yardım
İsrail'in uyguladığı ambargo karşısında şiddetli açlıkla mücadele eden Gazzelilere yardımları ulaştırma çabalarına yenileri ekleniyor.
Birbirleriyle yarıştılar
Şiddetli açlıkla mücadele eden Gazzeliler, kuzeydeki Gazze kentinde bulunan Eş-Şati Mülteci Kampı yakınlarına havadan bırakılan yardımları alabilmek için birbiriyle yarışırken görüntülendi.
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