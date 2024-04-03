Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi yerle bir oldu İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesinden tamamen hizmet dışı bırakan bir yıkım ve geride onlarca ölü bırakarak 1 Nisan sabahında çekildi..

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AA

İsrail ordusu, uluslararası tüm çağrılara rağmen 180 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor..

İsrail, 18 Mart'ta Gazze'nin kuzeyinde yer alan hastaneyi kuşatmış ve 14 gün süren saldırı ve kuşatma boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200'den fazla Filistinliyi öldürürken 900'den fazla Filistinliyi de alıkoyarak benzeri görülmemiş yıkım ve katliamlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Harabeye döndü

İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından harabeye dönen Şifa Hastanesi'nin son hali havadan görüntülendi.

Saldırı öncesi zor koşullar altında da olsa hizmet vermeyi sürdüren hastanenin görüntüleri yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi.

İsrail, birçok hastaneyi hedef almıştı

Gazze'ye yönelik saldırılarını 7 Ekim'den bu yana sürdüren İsrail ordusu, daha önce de Şifa başta olmak üzere bölgedeki birçok hastane ve sağlık kuruluşunu hedef almıştı.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesinde tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)