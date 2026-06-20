Vedat Muriqi mesaiye erken başladı: Yeni sezon için salona indi

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe SK, eski golcüsü Vedat Muriqi’yi yeniden renklerine bağladı. Sarı-lacivertli ekibin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kosovalı forvet, sezon hazırlıklarına erkenden start verdi.

BİREYSEL ANTRENMAN YAPTI

Bugün Fenerbahçe SK Can Bartu Tesisleri’ne gelen deneyimli oyuncu, salonda bireysel antrenman yaptı.

Kulüp, 19 Haziran’da transfer görüşmelerini tamamlayarak oyuncuyla resmi sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

İspanya temsilcisi RCD Mallorca’dan transfer edilen golcü oyuncu için Chobani Stadı’nda düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin ve yöneticiler katıldı.

Transfer sonrası açıklama yapan yönetici Mustafa Çağlar, Muriqi’nin hem futbol kalitesi hem de karakteriyle takıma önemli katkı sağlayacağını belirterek, şampiyonluk hedefini vurguladı.

Vedat Muriqi ise yeniden sarı-lacivertli formayı giyecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, taraftara mücadele sözü verdi.