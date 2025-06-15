Gazze'ye 4 gün aradan sonra yeniden internet ve iletişim hizmeti sağlandı

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları, bölgede altyapıyı tahrip ederek sivillerin temel hizmetlere erişimini engelliyor.

Dört gün boyunca iletişim ve internet bağlantısının tamamen kesildiği Gazze'de, Filistin Telekomünikasyon Şirketi'nin yoğun çabalarıyla hizmetler yeniden sağlanmaya başladı.

4 GÜNÜN ARDINDAN İNTERNET TEKRAR SAĞLANDI

İsrail'in altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 4 gündür süren internet kesintisinin sona erdiği belirtildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, yaptığı yazılı açıklamada, bakım ekiplerinin son birkaç gündür saldırıların neden olduğu hat hasarlarını onarmak için çalıştığı ifade edildi.

11 HAZİRAN'DA İLETİŞİM KESİLMİŞTİ

Açıklamada, internet ve iletişim hizmetinin 4 günün ardından yeniden başladığı kaydedildi.

Şirket, 11 Haziran'daki açıklamasında, İsrail saldırıları sonucu sabit internet ve iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.