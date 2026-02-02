Geert Wilders: Batı'daki annelerimizin huzur içinde uyuyabilmesinin sebebi İsrail

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hollandalı aşırı sağcı ve Türkiye düşmanı siyasetçi Geert Wilders, yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme geliyor.

İslam düşmanlığı ile bilinen siyasetçi, bu defa İsrail'in avukatlığına soyundu.

Hollanda Eyaletler Genel Meclisi'nde açıklamalarda bulunan Wilders, İsrail'in eylemlerinin Avrupa için faydalı olduğunu iddia etti.

"HUZURLU UYUMAMIZIN SEBEBİ İSRAİL"

İsrail'in Batı'nın güvenliğinde önemli bir rol oynadığını belirten Wilders, "Atina ve Paris düşerse bir sonraki hedef Amsterdam olacaktır. Onlar bizim adımıza savaşıyorlar.

Ve gerçek şu ki; Batı'daki annelerimizin huzur içinde uyuyabilmesinin sebebi İsrailli askerlerin annelerinin uyanık kalmasıdır.

Cephedeki çocuklarının özgürlük için verdikleri savaştan sağ çıkıp çıkamayacağını düşünerek." dedi.

"İSRAİL'E KARŞI ÇIKANLAR MECLİSİN KARA LEKESİSİNİZ"

İsrail'in eylemlerine karşı çıkanları hedef gösteren Wilders, şunları kaydetti:

İsrail, Orta Doğu'daki tek demokrasidir. İran'ın, Hamas'ın ve Hizbullah'ın İslami cihatın terörüne karşı savaşmak zorundadır. Bunu kendileri ve bizim için yapıyorlar.



Özgürlüğü ve demokrasiyi ayakta tutmak için yapıyorlar. Bu duruma karşı çıkarak, yarı antisemit gibi davranıyorsunuz, siz bu meclisin kara lekesisiniz.

KURBAN BAYRAMI PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Wilders, Kurban Bayramı'nın "barbarca" olduğunu söylemişti.

Wilders, "Bu gece barbar İslam Kurban Bayramı başlıyor. Gereksiz ve acımasız hayvan acısıyla dolu iğrenç bir gün. PVV açısından bu hastalıklı bayramı mümkün olan en kısa sürede yasayla yasaklamalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

NETANYAHU: SEN İSRAİL'İN GERÇEK DOSTUSUN

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce Wilders'ın bir videosunu alıntılayarak, "Sen İsrail'in gerçek bir dostusun!" notunu düşmüştü.