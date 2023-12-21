Geert Wilders'ın, Hollanda'da koalisyon hükümeti kurma ihtimali zayıf Bugüne kadar istediği sonucu alamayan PVV lideri Wilders ile koalisyona, şimdiye kadar yalnızca bir parti yeşil ışık yaktı. Wilders'ın İslam karşıtlığını yumuşatma sözü, henüz işe yaramış gibi durmuyor.

ensonhaber.com

Hollanda'da kasım ayında yapılan seçimleri, Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) önde tamamladı.

Sonuçlar Avrupa'da ve dünya gelinde şok dalgasına neden olurken, koalisyon hükümetini kurma görevi ilk olarak Wilders'a verildi.

Ancak Wilders, hükümeti kurma sürecinde henüz istediği sonucu elde edebilmiş değil.

Bir parti Wilders ile koalisyona sıcak bakıyor

Avrupa ülkesinde yalnızca bir parti, Wilders'ın partisiyle resmi anlaşmaya varmaya istekli olduğunu söylüyor.

PVV, 22 Kasım'da yapılan seçimlerde oyların neredeyse dörtte birini alarak 150 sandalyeli parlamentoda 37 sandalye kazandı.

En az 76 sandalye gerekli

Bununla birlikte diğer 15 partinin de sandalye kazanması nedeniyle, Wilders'ın, çoğunluğu sağlayarak koalisyon hükümeti kurması için en az iki ortağa, yani toplam 76 sandalyeye ihtiyacı var.

Seçim bildirgesinde Avrupa Birliği'nden ayrılma konusunda referandum yapılması; tüm yeni sığınma taleplerinin reddedilmesi; camilerin, Kur'an-ı Kerim'in ve kamu binalarında İslami başörtüsünün yasaklanması çağrısında bulunan Wilders, sert politikalarını "yumuşatma" sözü verdi.

'Koalisyona varım' diyen partinin 7 sandalyesi var

Wilders'ın çabalarına rağmen, İslam düşmanı siyasetçiyle olası bir koalisyona sadece Çiftçi Vatandaş Hareketi (BBB) sıcak bakıyor. Bu partinin sandalye sayısı ise 7.

2021 seçimlerinden sonra hükümet 299 gün sonra kuruldu

The Guardian'ın haberine göre, Hollanda'da yeni koalisyon hükümeti kurma süreci genellikle aylar boyunca devam edebiliyor.

2021 seçimlerinden sonra yapılan müzakereler 299 gün sürmüştü. Ancak Wilders'ın popülaritesinin arttığını gösteren son anketlerin, bu süreci kısaltabileceği belirtiliyor.

Wilders için anket: Popülaritesi artıyor

Anketler, seçimin bugün yapılması halinde PVV'nin oyların yüzde 30'undan fazlasını alacağını ve ilave 10 sandalye daha kazanacağını gösteriyor.