Gelişmekte olan ülkeler için yılda 300 milyar dolarlık finansman hedefi kabul edildi

İHA

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı (COP29) sona erdi. COP29 Başkanlığı tarafından yayınlanan ve konferansın en önemli gündem maddesi olan “uluslararası iklim finansmanının artırılmasına” ilişkin taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı.

Yeni Toplu Nicel Hedef (NCQG) olarak bilinen anlaşma, gelişmekte olan ülkeler için kamu ve özel kaynaklardan sağlanan finansmanın 2035 yılına kadar yılda en az 1.3 trilyon ABD dolarına çıkarılması amacıyla tüm aktörlere birlikte çalışma çağrısında bulunuyor.

Anlaşmada ayrıca, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edebilmelerine yardımcı olmak üzere gelişmekte olan ülkelere yönelik kamu finansmanının, önceki hedef olan yıllık 100 milyar ABD dolarından 2035 yılına kadar yıllık 300 milyar ABD dolarına çıkarılması yer alıyor.

ANLAŞMAYA TEPKİ GÖSTERENLER OLDU

Taslak metnin kabul edilmesiyle genel kurul salonundaki bazı delegeler anlaşmayı ayakta alkışlarken, bazıları da zengin ülkelere daha fazlasını yapmadıkları için tepki gösterdi.

TASLAK METİN ÜZERİNDE UZLAŞI SAĞLANAMAMIŞTI

COP29 başkanlığı tarafından 21 Kasım'da yayınlanan taslak metnin yeterli bulunmamasının ardından cuma günü yeni bir taslak metin daha yayınlandı. Bu taslak metin, gelişmiş ülkeler öncülüğünde gelişmekte olan ülkelere iklim eylemi için tüm kamu ve özel kaynaklardan sağlanan finansmanın 2035 yılına kadar yılda 250 milyar ABD dolarına çıkarılması yönünde bir hedef belirlenmesi kararını içeriyordu. Ancak gelişmekte olan ülkelerin bu miktarı “çok az” bulmasının ardından taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı.