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    Genç kadını aşağılayan Mesut Can'a yargılama talebi

    Viyana'da sokak röportajı çekerken durdurduğu genç kadına dekoltesinden dolayı 'İnsanların abdestini kaçırıyorsun' diyen sosyal medya fenomeni için polis ekipleri harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 12:56
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    Genç kadını aşağılayan Mesut Can'a yargılama talebi

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da YouTube kanalına video çeken Mesut Can Eray, bu kez çizmeyi aştı.

    Sokak röportajlarında durdurduğu insanlara çoğunlukla cinsel içerikli sorular yönelten Mesut Can, sosyal medyaya son düşen olayıyla ağır tepki gördü.

    "Abdestimi kaçırıyorsun"

    Yolda ilerlerleyen bir kadını, "Önünü dön, yakına gel bakayım" diye yanına alan Mesut Can, Türkçe konuşarak, "Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiniyorsun abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçt böyle giydiğin için." dedi.

    Türkçe kelimeleri anlamadığından dolayı Mesut Can'a gülümseyerek yanıt veren genç kız, bir süre sonra yoluna devam etti.

    Sosyal medyada yayılan video, fazla sayıda kişi tarafından tepki görürken, Mesut Can'ın yargılanması istendi.

    Genç kadını aşağılayan Mesut Can'a yargılama talebi ViDEO

    Polisler harekete geçti

    Viyana polisi, videoyu paylaşan bir hesaba yanıt verdi ve konuyla ilgili harekete geçtiklerini söyledi.

    Viyana Polis Departmanı'na ait resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgiler sorumlu polis karakoluna iletildi" denildi.

    Genç kadını aşağılayan Mesut Can a yargılama talebi #1

    Genç kadını aşağılayan Mesut Can a yargılama talebi #2


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