George Floyd, altın kaplamalı tabutla gömülecek

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Siyahi Amerikalı için halka açık cenaze töreni düzenlendi.

ABD'nin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin diziyle boğazına basması sonucu hayatını kaybetti.

Floyd için doğduğu yer olan Kuzey Carolina'da, iki ayrı cenaze töreni düzenlendi. Üçüncü tören Texas'ta yapılırken, Floyd'un cenazesi 6 saatlik ziyarete açıldı.

ALTIN KAPLAMALI TABUT

AFP ve Reuters'ın servis ettiği görüntülerde, George Floyd'un altın kaplamalı tabutu dikkat çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle 10 dakika ile sınırlandırılan ziyaret, 15'er kişilik gruplar halinde gerçekleştirildi.

George Floyd için altın kaplamalı tabut VİDEO

ANNESİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Floyd için Houstan'daki The Fountain of Praise Kilisesi'nde, bugün özel bir cenaze töreni düzenlenecek.

Floyd'un cenazesi, törenin ardından Memorial Gardens Mezarlığı'nda annesi Larcenia Floyd'un yanında toprağa verilecek.

TEKSAS VALİSİ: KORKUNÇ POLİS VAHŞETİ

Halka açık cenaze törenine katılan Texas Valisi Greg Abbot, "George Floyd'a yapılan şeyin adı, korkunç bir polis vahşeti eylemidir." dedi.

Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın, törenin aksamaması için George Floyd'un ailesi ile özel olarak görüşebileceği belirtildi.