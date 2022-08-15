GKRY'de terör örgütü PKK propagandası yapıldı

Terör örgütü mensupları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Trodos'ta PKK propagandası yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde PKK'nın gerçekleştirdiği ilk terör saldırısının tarihi olan "15 Ağustos" nedeniyle dün Trodos'ta bölücü terör örgütü mensubu 50 kişilik grup bir araya geldi.

GKRY'de faaliyet gösteren grup, terörist başı Abdullah Öcalan ve teröristlerin fotoğrafları ile PKK, HPG, YPG ve YPJ'yi simgeleyen bez parçaları açtı.

Anma yapıp, terör örgütü lehine slogan attılar

PKK'nın sözde yöneticilerinden Lezgin Serhat, kara propaganda içeren bir konuşma yaptı.

Rum yönetiminin desteğiyle faaliyet gösteren Theofilos Kürt Kültür Derneği üyesi kişilerce terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD'ye ofis açma izni verilmişti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nce, PKK'nın siyasi kolu PYD/YPG'ye ocak ayında ofis açma izni verilmişti.

AA'nın aktardığına göre Rum siyasetçilerin de açılışına katıldığı ofis, kültür ve dayanışma derneği adı altında terör faaliyetlerini yürütüyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için mağlubiyetin tarihi

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için 15 Ağustos'un özel bir yeri var.

Kıbrıslı Türklere yapılan zulme dur diyen Türkiye, 14 Ağustos’ta "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başlattı.

16 Ağustos'ta ateşkes ilan edildi.

Harekat başarıyla sonuçlandı, Kıbrıslı Türklerin güvenliği sağlandı

Harekat başarıyla sonuçlanırken, adada yaşayan Kıbrıslı Türk halkının güvenliği de sağlanmış oldu.

İkinci harekat sırasında geri çekilen Rum askerleri, geçtikleri Türk köylerini yakarak silahsız insanları katletti.

Toplu katliamlar ve mezarlar harekatın bitiminde ortaya çıkarıldı.