Glasgow'da maskeli iklim protestosu

Protestocular, giydikleri lider maskeleriyle iklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Öngörüler, 2050'ye kadar 1 milyar iklim mültecisinin ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

İskoçya'nın Glasgow kenti, 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) ev sahipliği yapıyor.

Çeşitli ülke liderlerinin katıldığı konferans, 12 Kasım'a kadar devam edecek.

SICAK HAVA BANDOSU

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam üyeleri, bazı ülkelerin liderlerinin maskelerini takarak "COP26 Sıcak Hava Bandosu" oluşturdu.

LİDERLERİN MASKELERİNİ TAKTILAR

Protestocular, ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un maskelerini giydi.

"HAREKETE GEÇİN" ÇAĞRISI

Glasgow'da Borsa Meydanı'nda bir araya gelen ve dünyanın en zengin ülkelerinin sera gazı emisyonlarını azaltmada çok yavaş kaldığını savunan aktivistler, liderlere "konuşmayın, harekete geçin" çağrısı yaptı.

Glosgow'da aktivistlerden lider maskeli iklim protestosu ViDEO

COP26 SON ŞANS

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) son raporu, mevcut taahhütlerle iklim hedeflerine ulaşılamayacağını gösteriyor.

Bu nedenle COP26, insanlığın karşı karşıya olduğu iklim krizinin önlenebilmesi için son şans olarak görülüyor ve hükümetlerden iklim taahhütlerini artırmaları bekleniyor.

Bilim insanları, her yıl rekor seviyelere çıkan sıcaklıklar, orman yangınları, kuraklık ve seller nedeniyle yaşanması giderek zorlaşan dünyanın, iklim değişikliğiyle mücadele edilmezse tam anlamıyla felakete sürükleneceği uyarısını yapıyor.

2030'A KADAR YÜZDE 55 KESİNTİ

Küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılabilmesi için sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması gerekiyor.

Asıl sorun da ülkelerin karbon emisyonlarını nasıl azaltacağı konusunda başlıyor ve tartışmalar bu eksende sürüyor.

G20 ülkeleri, küresel sera gazı emisyonların yüzde 80'inden sorumlu tutuluyor ve dünyayı en çok kirleten ülkelerin başında Çin geliyor.

DÜNYAYI EN ÇOK KİRLETEN ÜLKELER LİSTESİ

İlk onda ise Çin'in ardından sırasıyla ABD, Hindistan, Rusya, Japonya, Almanya, İran, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Endonezya yer alıyor.

UNEP'e göre ise en fazla sera gazı üretenler arasında Çin, ABD ve Avrupa Birliği (AB) bulunuyor.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, sular altında kalma riskiyle karşı karşıya olan ada devletleri ise doğal olarak iklim kriziyle mücadelede dünyayı en çok kirleten ülkelerin başı çekmesini bekliyor.

ÇİN VE RUSYA'NIN SIFIR KARBONDA 2060 HEDEFİ

ABD, AB ve İngiltere, 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfıra indirme taahhüdü verirken, en fazla sera gazı üreten Çin ve Rusya ise sıfır karbon salımı için 2060'ı hedefliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim hedeflerinin karşılanabilmesi için Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinden 2030'a kadar kömür kullanımına son vermelerini, diğer ülkelerden ise 2040'ta kömür kullanımını bırakmasını istiyor.

İklim analizleri yapan "TransitionZero" isimli düşünce kuruluşunun son raporuna göre, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılabilmesi için kömürle çalışan yaklaşık 3 bin elektrik santralinin 2030'dan önce kapatılması gerekiyor.

İKLİM FİNANSMANI KONUSU

Zirvede ele alınacak konulardan biri de "iklim finansmanı" olacak.

Küresel ısınmadan en çok etkilenen az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, iklim kriziyle mücadele ve iklim adaptasyonu için finansal yardıma ihtiyaç duyuyor.

Gelişmiş ülkeler, 2009'da az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere her yıl 100 milyar dolar iklim finansmanı sağlanması konusunda anlaşsa da şimdiye kadar bu hedef karşılanamadı.

Uzmanlar ise söz konusu finansmanın sağlanamamasının iklim hedeflerini tehlikeye atacağı uyarısında bulunuyor.

1 MİLYAR KİŞİ İKLİM MÜLTECİSİ OLABİLİR

BM'ye göre, bugün 500 milyon kişi çölleşmenin meydana geldiği bölgelerde yaşıyor ve bu bölgelerde yaşayanlar her geçen gün iklim değişikliğinden daha fazla etkileniyor.

2050'ye kadar 1 milyar kişinin ise iklim mültecisi olabileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin sel, su kıtlığı ve gıda güvensizliğini de beraberinde getireceği konusunda uyarıyor.

TARIM ÜRETİMİ VURGUSU

Dünya nüfusunun 2050'ye kadar 10 milyara ulaşması bekleniyor ve bu da beslenmesi gereken 3,4 milyar insan daha anlamına geliyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre ise gıda ihtiyacının 2050'ye kadar en az yüzde 70 artacağı göz önünde bulundurulduğunda dünya genelinde tarım üretiminin de artırılması gerekiyor.

Ancak bilim insanları, iklim değişikliğinin etkileri, yüksek sıcaklıklar, aşırı hava koşulları, kuraklık, artan karbondioksit seviyeleri ve deniz sevilerinin yükselmesinin gıda kaynaklarını tehdit ettiği konusunda uyarıyor.