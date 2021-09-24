Görevi bırakmaya hazırlanan Angela Merkel, kuş parkını ziyaret etti

26 Eylül'de yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Merkel, kuş parkını ziyaret etti. Merkel'in o anları çekilen karelere yansırken, başındaki kuşlar ile ortaya ilginç görüntüler çıktı.

16 yıldır Almanya'da başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel, sahalardan çekiliyor.

Almanya'nın ilk kadın başbakanı olarak kayıtlara geçen Merkel, 26 Eylül seçimlerinde aday olmayacağını açıklamıştı.

Aldığı birçok kritik karar ile adından söz ettiren Merkel, son zamanlarda yaşadığı bazı sağlık sorunları ile gündeme geldi.

Merkel, 2019 yılında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i karşılama töreni sırasında ardından G-20 Zirvesi öncesinde ve o dönem Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'i karşılarken titremiş ancak bir sağlık sorunu olduğunu kabul etmemişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Merkel görevi bırakmaya hazırlanırken, yerine gelecek isim ise şimdiden merak konusu oldu.

Merkel, 26 Eylül'de yapılacak olan seçimler öncesi bir kuş parkını ziyarete gitti ve ortaya ilginç kareler çıktı.

MERKEL'İN KUŞ PARKI ZİYARETİ

Yaklaşık 16 yıldır Şansölye olan Angela Merkel, kuzeydeki Mecklenburg-Batı Pomeranya eyaletinde kendi seçim bölgesini veda turuna çıktı.

Merkel bu turun ardından, kuzeydoğu Almanya'daki Rostock yakınlarındaki Vogelpark Marlow Kuş Parkı'na geçti.

Kuşlar, Merkel'in etrafında kanat çırptı ve kurutulmuş çiçek poleni, meyve şekeri, tahıl ve sudan yapılmış "lori nektarı" ile dolu olan küçük bir bardaktan yedi.

O anlar çekilen karelere yansırken, Merkel yaptığı açıklamada, "Muhabbet kuşlarıyla iyi iş çıkardım." dedi.