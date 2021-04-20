Greta Thunberg’in vakfından DSÖ’ye 100 bin euro bağış

Dünya liderlerine çıkışlarıyla tanınan genç iklim aktivisti Greta Thunberg'in vakfı, adil aşı dağıtımını sağlamak için Dünya Sağlık Örgütü'ne 100 bin euro bağış yaptı.

Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus'un düzenlediği Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) günlük basın toplantısın genç iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı.

100 BİN EURO BAĞIŞ YAPTI

Ghebreyesus, toplantıya çevrimiçi olarak konuk olan iklim aktivisti Greta Thunberg’in vakfının DSÖ’ye 100 bin euro bağış yaptığını duyurdu.

Ghebreyesus, Thunberg’in iklim eylemi talep eden genç neslin güçlü sesi haline geldiğini belirterek, "Greta bugün, ihtiyacı olan insanlara aşı sağlamak için Greta Thunberg Vakfı'ndan Dünya Sağlık Örgütü Vakfı'na gelir düzeyi ne olursa olsun, tüm ülkelere Covid-19 aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan küresel girişim olan COVAX için 100 bin euro bağış yaptı" dedi.

"ADİL AŞI DAĞITIMINI SAĞLAMAK İÇİN..."

Yaptığı bağış hakkında açıklama yapan Thunberg, "Yüksek gelirli ülkelerde yaklaşık 4 kişiden 1'ine Covid-19 aşısı yapılırken, düşük gelirli ülkelerde 500'den fazla kişide sadece 1 kişiye aşı yapılıyor. Vakfım, daha adil bir küresel Covid-19 aşı dağıtımını sağlamak için COVAX'ı desteklemek için 100 bin euro bağışlayacak" dedi.