Grönland'da sürpriz seçim: Trump tehdidi iktidarı değiştirdi

Haber Merkezi

Grönland, dünya gündemindeki yerini koruyor...

57 bin nüfuslu ada ülkesi Grönland'da parlamento seçimleri gerçekleşti.

SÜRPRİZ ZAFER

Grönland'daki merkez sağ muhalefet, bağımsızlık talebi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yarı özerk bölgeyi devralma vaadinin öne çıktığı genel seçimlerde sürpriz bir zafer kazandı.

Bağımsızlığa doğru kademeli bir yaklaşımdan yana olan Demokrat Parti oyların yaklaşık yüzde 30'unu aldı.

Muhalif parti, iktidardaki sol görüşlü Inuit Ataqatigiit partisinin önüne geçerek parlamentoda çoğunluğu sağladı.

GRÖNLAND'DA KOALİSYON YOLDA

Seçim sonuçlarına göre hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor.

Dolayısıyla Grönland’da yeni bir koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.

Parti lideri Jens-Frederik Nielsen yerel medyaya, "Grönland'ın dışarıdan büyük ilgi gördüğü bir zamanda bir arada durmamıza ihtiyacı var." diye konuştu.

Nielsen, Trump’ın Grönland’ı ABD’ye katma düşüncesine karşı çıktıklarını açıkladı.

TRUMP'IN GRÖNLAND İDDİALARI

ABD Başkanı Trump, 23 Aralık'ta sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın mutlak zorunluluk olduğunu savunmuştu.

Trump, son olarak ABD Kongresi’nde 5 Mart’ta yaptığı konuşmada “Grönland’a ihtiyacımız var. Öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz.” demişti.

Anketlere göre 57 bin nüfuslu adada halkın yüzde 85’i ABD’ye katılmaya karşı.